Óbito/Filipe Duarte

O ator Filipe Duarte, que morreu hoje, aos 46 anos, é homenageado com uma programação de cinema, em 'streaming' gratuito, no 'site' da exibidora Medeia, a decorrer até às 24:00 do próximo domingo, anunciou a produtora Leopardo Filmes.

Entre hoje e domingo, serão exibidos os filmes "A Outra Margem" (2007), de Luís Filipe Rocha, que valeu a Filipe Duarte o prémio de Melhor Ator, no Festival des Films du Monde, em Montreal, no Canadá, "Entre os Dedos" (2008), de Tiago Guedes e Frederico Serra, com o qual recebeu o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cartagena, na Colombia, e um Globo de Ouro SIC/Caras, e ainda "Só por Acaso" (2003), de Rita Nunes, uma produção televisiva, vencedora do Prix Europa no Festival Berlim, em 2004.

A homenagem da exibidora e da produtora de Paulo Branco, com quem Filipe Duarte trabalhou em vários filmes, "visa um ator com um talento enorme".