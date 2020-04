Covid-19

O Cineclube de Faro quer convidar os farenses a assistirem a filmes que são projetados nas paredes de alguns prédios da cidade. O ciclo Cinema à Janela começa este sábado com Charlie Chaplin.

"A ideia é continuarmos a dar cinema aos amantes de arte e, se não é possível numa sala de cinema normal, cria-se uma onde possa acontecer", afirmou à Lusa o presidente do Cineclube de Faro (CCF).

O aniversário do nascimento de Charlie Chaplin marca o início do ciclo com a exibição de algumas curtas na primeira sessão, marcada para sábado, 18 abril, às 21:30, na rua Camilo Castelo Branco, paralela à avenida 5 de outubro, uma das artérias mais movimentadas da cidade.