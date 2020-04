Covid-19

A Comissão Europeia deu hoje 'luz verde' a um pacote de ajudas estatais de Portugal no valor de 140 milhões de euros para apoiar investimentos em investigação e no desenvolvimento de testes e vacinas para a pandemia de covid-19.

Em comunicado divulgado esta noite, o executivo comunitário dá conta deste aval, notando que "o regime português está em conformidade com as condições estabelecidas no quadro temporário" legal para as ajudas estatais, adotado pela Comissão Europeia em meados de março, para facilitar apoios dos Estados-membros às suas economias em altura de crise sanitária e económica.

Este apoio do Estado português, na forma de subvenções diretas, está "aberto a todas as empresas capazes de exercer tais atividades em todos os setores", aponta Bruxelas, acrescentando que, segundo a informação que lhe foi transmitida por Lisboa, o regime português visa "reforçar e acelerar tanto o desenvolvimento como a produção de produtos diretamente relevantes para fazer face ao surto do novo coronavírus, que incluem medicamentos, como vacinas, e, igualmente, equipamento médico e hospitalar, nomeadamente ventiladores, vestuário de proteção e equipamento de proteção individual".