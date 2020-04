Covid-19

A agência de notação financeira norte-americana Fitch baixou hoje a perspetiva do 'rating' de Portugal de 'positiva' para 'estável', devido aos efeitos da pandemia de covid-19 na economia nacional, mas manteve a classificação em 'BBB'.

"A revisão da perspetiva reflete o impacto significativo da pandemia global de covid-19 na economia portuguesa e a posição orçamental do Soberano [Estado]. É provável que o choque interrompa tendências anteriores de melhoria do crescimento económico, rácio da dívida pública face ao PIB [Produto Interno Bruto] e a resiliência no setor bancário", pode ler-se na nota hoje divulgada pela Fitch.

A agência refere que a "pequena e aberta economia de Portugal, com a sua alta dependência do turismo, está exposta a riscos negativos provenientes da severidade da pandemia, particularmente se o confinamento do país persistir para além do cenário base" previsto pela Fitch.