Covid-19

O presidente da Câmara de Vila Real anunciou hoje o cancelamento de todos os eventos públicos até ao final de julho devido à covid-19, desde as festas populares ao Circuito Internacional de Vila Real, que regressará em 2021.

Rui Santos afirmou, num vídeo dirigido à população, que o município decidiu cancelar todos os eventos públicos até ao final do mês de julho por causa da pandemia, incluindo as festas populares de Santo António, São João e São Pedro, as festas da cidade, o festival de música Rock Nordeste, os concertos na praça do municípios e a agenda do Teatro Municipal.

"O maior destes momentos, aquele que está gravado na nossa identidade comum é o Circuito Internacional de Vila Real. São as nossas corridas. Infelizmente este ano não haverá corridas de Vila Real", afirmou Rui Santos.