Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, na sexta-feira, um fundo de emergência de 886,2 milhões de dólares (cerca de 815 milhões de euros) para ajudar a Costa do Marfim a combater a covid-19.

"O esperado impacto económico da covid-19 será considerável e as perspetivas de curto prazo estão a deteriorar-se rapidamente", justificou o FMI, em comunicado.

A instituição disse ainda acreditar que as autoridades da Costa do Marfim "responderam prontamente à pandemia com um plano médico de emergência e uma política económica ambiciosa com vista a fornecer apoio às populações vulneráveis e negócios afetados pela pandemia".