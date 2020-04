Covid-19

A China registou 27 casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo dez de contágio local, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

O país asiático mantém assim a tendência de queda no número de casos importados, depois de um aumento significativo no início da semana, entre cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a partir da Rússia.

Entre os casos de contágio local, sete foram detetados em Heilongjiang, dois na província de Guangdong, adjacente a Macau, e um em Sichuan, no sudoeste da China.