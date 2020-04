Covid-19

Médicos e enfermeiros do hospital pediátrico de Luanda já estão a usar viseiras produzidas em 3D, pensadas para ajudar no combate à pandemia de covid-19, mas que defendem contra muitas outras doenças, além da infeção do novo coronavírus.

Margarida Correia, diretora clínica do hospital David Bernardino, disse à Lusa que será dada prioridade na distribuição aos profissionais da triagem e serviços de urgência, bem como nos pontos de maior contacto com os utentes.

"Nos pontos de triagem, este é um material que é indispensável e estas viseiras vão ser uma mais valia na abordagem dos nossos doentes", sublinhou a médica, indicando que serão distribuídas pelos dois pontos de triagem, o gabinete de abordagem da doença respiratória e a consulta externa de urgência.