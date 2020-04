Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos voltou a criticar a China, na sexta-feira, ao afirmar que o número de mortos causados pela covid-19 era "bem mais elevado" do que o indicado pelas autoridades chinesas.

A China, que reviu em alta o número das vítimas mortais, negou qualquer dissimulação, numa altura em que o balanço mundial da pandemia ultrapassa os 153 mil mortos.

"A China anunciou o dobro do número de mortos causados pelo Inimigo Invisível. É muito mais elevado do que isso e muito mais elevado do que o dos Estados Unidos!", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.