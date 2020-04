Covid-19

O Ministério da Saúde argentino recomendou sexo virtual e lavagem de mãos e de brinquedos sexuais depois da masturbação, enquanto Buenos Aires proibiu a circulação dos idosos até para irem aos supermercados e farmácias.

"Existem muitas aplicações online para conhecer pessoas, mas é preciso entender que o melhor é evitar encontros com pessoas com as que não convivemos. Para isso, há ferramentas disponíveis como vídeochamadas, sexo virtual e 'sexting', que podem ser boas alternativas", indicou na sexta-feira o médico infetologista, José Barletta, do Departamento de Resposta ao VIH, ITS, Hepatite e Tuberculose do Ministério da Saúde.

"É mais importante do que nunca a lavagem de mãos depois das relações sexuais, depois da masturbação, ou depois do sexo virtual. É importante lavar e desinfetar teclados, telemóveis, brinquedos sexuais e qualquer outro objeto usado, mesmo que não tenha sido partilhado com outras pessoas", acrescentou Barletta.