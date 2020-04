Covid-19

O Japão registou 556 novos casos da covid-19, o que eleva para 9.795 o número total de infetados no país, anunciou hoje o Ministério da Saúde, do Trabalho e da Segurança Social nipónico.

Com os 712 casos da doença contabilizados no cruzeiro Diamond Princess, que esteve sob quarentena no início do ano, no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, o país conta agora 10.057 doentes e 190 mortos desde o início da epidemia.

Cerca de um terço dos contágios foi registado em Tóquio, onde o número diário de doentes está a sobrelotar hospitais, com as autoridades a recearem o colapso do sistema de saúde nipónico