Covid-19

As ruas em Lisboa estão desertas, mas a vida continua dentro de portas. Enfrentando o silêncio da solidão, a população idosa mantém-se em casa, protegida por "anjinhos da guarda". O apoio domiciliário não para, mesmo em tempo de pandemia.

No Bairro Alto, onde as ruas estreitas costumavam estar cheias de turistas antes do surto da covid-19, as auxiliares de geriatria da Santa Casa Misericórdia de Lisboa (SCML) percorrem a pé todas as vielas da zona.

Num sobe e desce que começa às 08:00 e termina ao final do dia, correm contra o relógio para conseguir chegar aos cerca de 250 utentes, sobretudo pessoas idosas, numa área geográfica que abrange três das 24 freguesias da capital: Misericórdia, Santo António e Estrela.