Covid-19

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Governo brasileiro uniram esforços para travar a disseminação do novo coronavírus entre refugiados venezuelanos, construindo um hospital em Roraima e com a distribuição de produtos de higiene.

Em Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima e principal porta de entrada de refugiados no Brasil, venezuelanos e brasileiros trabalham na construção de um hospital temporário para o acompanhamento e tratamento da covid-19.

A unidade hospitalar, denominada Área de Proteção e Cuidados (APC), terá 1.200 camas e mais mil vagas para observação de casos suspeitos, estando a ser construída pela Operação Acolhida, uma resposta do Governo do Brasil ao fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos, e que conta com o apoio do ACNUR e de outras agências da Organização das Nações Unidas.