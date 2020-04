Actualidade

O cravista e musicólogo canadiano Kenneth Gilbert morreu na quinta-feira, em sua casa, no Québec, aos 88 anos, noticiou hoje a revista espanhola Scherzo, citando o músico e seu antigo aluno Yago Mahúgo.

Investigador de música antiga para instrumentos de tecla, Gilbert foi um dos pioneiros na divulgação de compositores do Barroco francês, como François Couperin e Jean-Henri d'Anglebert, de quem resgatou muitas das suas obras, mas também um dos intérpretes do alemão Johann Sebastian Bach e do italiano Domenico Scarlatti, mais elogiados pela crítica.

Professor no Conservatório de Música de Paris, Kenneth Gilbert teve entre os seus alunos o cravista português Marco Magalhães.