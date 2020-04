Covid-19

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai disponibilizar 400 computadores com acesso à Internet, 300 acessos à Internet e mil 'tablets' para apoiar o ensino à distância "no arranque do terceiro período letivo", anunciou hoje a autarquia.

"Consciente da dificuldade sentida por muitos alunos no acompanhamento dos desafios da escola à distância, a Câmara de Gaia, fruto de um esforço financeiro significativo, disponibiliza, em articulação com as juntas de freguesia, alguns equipamentos para o arranque do terceiro período letivo", que decorre com aulas e atividades à distância devido à pandemia de covid-19, explica a autarquia em comunicado.

A Câmara refere estarem em causa "400 computadores com acesso à Internet (protocolo com a Altice) para o programa municipal Gaia Aprende+ e para os alunos com necessidades educativas especiais, 300 acessos à Internet para aqueles que têm computador, mas não têm Internet, e mil 'tablets'", num concelho com 30 mil alunos, dos quais 15 mil estão no primeiro ciclo e pré-escolar.