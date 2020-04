Covid-19

Um grupo de 47 menores não acompanhados, provenientes de campos refugiados situados em ilhas gregas do Mar Egeu, desembarcaram hoje em Hannover, no âmbito de uma campanha europeia de relocalização de migrantes, anunciaram as autoridades alemãs.

Segundo o ministro do Interior alemão, os jovens fizeram testes de despistagem de covid-19 ainda na Grécia e irão e permanecer em quarentena em Hannover, durante duas semanas, sendo depois transferidos para outras zonas da Alemanha.

"Esta evacuação foi o resultado de meses de preparação e intensas conversas com nossos parceiros europeus", disse o ministro, Horst Seehofer, que manifestou ainda a esperança de que outros países europeus comecem a acolher crianças refugiadas em breve.