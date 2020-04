Covid-19

O Irão, país do Médio Oriente com mais casos de covid-19, vai permitir, a partir de hoje, que alguns negócios retomem a atividade na capital, Teerão, e em cidades vizinhas, depois de várias semanas em confinamento.

O Governo do Irão, onde se registam mais de 80.000 casos positivos e 5.000 mortes pela covid-19, causada pelo surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), reabriu os serviços públicos com um terço dos trabalhadores em regime de teletrabalho e permitiu que os negócios que operam fora da capital reabrissem há uma semana, depois de várias semanas em confinamento.

Mantendo as restrições sobre ajuntamentos públicos, o Governo decretou que se mantivessem fechados ginásios, restaurantes e centros comerciais, assim como o Grande Bazar de Teerão, um mercado histórico da capital iraniana, além de mesquitas e santuários.