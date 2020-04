25 Abril

O presidente do CDS-PP anunciou hoje que não irá à sessão solene do 25 de Abril por discordar do modelo de comemoração, considerando que "dá um péssimo exemplo aos portugueses e não respeita os sacrifícios que estão a fazer".

Num comunicado e vídeo enviado às redações, Francisco Rodrigues dos Santos recorda que o CDS-PP apelou a que se alterasse o modelo de comemorações do 25 de Abril, tendo defendido em alternativa uma mensagem do Presidente da República ao país, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

"A Conferência de Líderes insistiu em manter a cerimónia, apesar da discordância do CDS, concentrando centenas de pessoas num espaço fechado, algumas delas pertencentes a grupos de risco", lamentou, considerando que esta decisão "dá um péssimo exemplo aos portugueses e não respeita os sacrifícios que estão a fazer".