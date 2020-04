Covid-19

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu hoje que o estado de emergência devido à pandemia de covid-19 demonstrou a maturidade da democracia portuguesa, sob "a liderança do PS, de um governo socialista".

Num vídeo divulgado nas redes sociais, no âmbito das comemorações do 47.º aniversário do PS, que começaram na sexta-feira e terminam no domingo, Ana Catarina Mendes defende que a sua geração tem "a obrigação" de honrar o legado dos fundadores do partido, num momento em que Portugal vive o primeiro estado de emergência do seu regime constitucional.

"Esse estado de emergência colocou-nos à prova e mostrou-nos que, mais uma vez, a liderança do PS, de um governo socialista, permitiu que a democracia demonstrasse a sua maturidade, que em conjunto, por impulso do PS, todos juntos olhássemos para este inimigo invisível e o pudéssemos combater", salienta.