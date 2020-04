Covid-19

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch condenou hoje a Malásia por impedir que barcos com pessoas de minoria muçulmana rohingya atracassem no sábado no país por temer que estivessem contaminados com covid-19.

Para a organização de defesa dos direitos humanos de Nova Iorque, a pandemia causada pelo novo coronavírus não justifica, e não pode servir de desculpa para que a Malásia impeça que os barcos em perigo acedam ao país, colocando em risco a vida dos refugiados.

Na sexta-feira, a Força Aérea malaia anunciou que tinha impedido um barco com cerca de 200 pessoas da minoria muçulmana rohingya a bordo de atracar no país por temer que estejam contaminados pelo novo coronavírus.