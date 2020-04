Covid-19

Teerão, 18 abr 2020 (Lusa) - O Irão anunciou hoje ter registado 73 mortes nas últimas 24 horas motivadas pelo novo coronavírus, elevando para mais de 5.000 o total de óbitos no país mais afetado pela doença na região do Médio Oriente.

O balanço oficial eleva o total de mortes pela covid-19 para 5.031, precisou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na televisão estatal.

De acordo com as estatísticas oficiais, o número de novas mortes causadas pelo novo coronavírus é o mais baixo registado e pelo sétimo dia consecutivo, apontando para uma diminuição da disseminação e progressão da doença desde o início do mês.