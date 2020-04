Covid-19

Os utentes do lar de Alverca, em Vila Franca de Xira, cujo resultado foi negativo para covid-19, vão ser encaminhados para uma unidade hoteleira requisitada pela Câmara Municipal, disse hoje aos jornalistas o presidente da autarquia, Alberto Mesquita.

De acordo com o autarca, irão ser seguidas as indicações das autoridades de saúde, que vão no sentido de "retirar todos os utentes cujo teste deu negativo".

"Toda a Proteção Civil [municipal] estará preparada" para a retirada "dessas pessoas, que vão para uma unidade hoteleira que a Câmara Municipal contratou para acolher estas pessoas", disse Alberto Mesquita, adiantando que se tratam de 30 utentes e seis funcionários.