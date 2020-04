25 Abril

O deputado único do Chega, André Ventura, escreveu hoje ao presidente do parlamento, pedindo a Ferro Rodrigues que, em articulação com o Presidente da República, cancele a sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

Na carta, a que a Lusa teve acesso, Ventura afirma que a decisão de manter as comemorações na Assembleia da República "está a gerar um enorme sentimento de revolta e indignação no povo português", devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, que já causou 687 mortes em Portugal.

"Neste sentido, apelo a V. Excelência que, em articulação com o Sr. Presidente da República, cancele as comemorações solenes do 25 de Abril. É toda a instituição parlamentar que, aos olhos dos portugueses, está em causa", pede o deputado.