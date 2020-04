Covid-19

O papa Francisco doou ventiladores a hospitais na Síria e Jerusalém e equipamentos de diagnóstico a Gaza, para fazer frente ao surto do novo coronavírus, informou hoje a Santa Sé em comunicado.

O Vaticano fez chegar dez ventiladores a três hospitais na Síria, em colaboração com a organização internacional Fundação AVSI, que colabora com os três centros no projeto "Hospitais abertos".

Foram ainda doados outros três ventiladores ao hospital San Giuseppe, em Jerusalém, capital disputada por palestinianos e israelitas, material de diagnóstico que será distribuído em Gaza e uma "contribuição extraordinária" para o hospital "Holy Family" de Belém, ambas na Palestina.