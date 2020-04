Covid-19

As entidades sanitárias da Guiné-Bissau apelaram hoje às pessoas suspeitas de estarem contaminadas com covid-19 e que se encontram em fuga para irem fazer o exame ao centro de atendimento do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau.

"Apelamos, mais uma vez, através da comunicação social para irem fazer o exame. Irem ao centro de atendimento do Hospital Nacional Simão Mendes. Caso contrário, o que não queremos, somos obrigados a tomar medidas, que naturalmente temos de tomar para proteger a saúde pública", afirmou o médico Tumane Baldé, do Centro de Operações de Emergência de Saúde guineense.

Tumané Baldé, que falava na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da evolução da doença no país, explicou também que aquelas pessoas são cidadãos residentes em Bissau e em Canchungo.