Covid-19

A coordenadora do BE considerou hoje que a estratégia apresentada pelo Governo para recuperar o país após a pandemia de covid-19 tem sido "equívoca", ao dizer que recusa a austeridade, mas sem tomar medidas necessárias para a evitar.

Em conferência de imprensa para apresentar as conclusões da Mesa Nacional do BE, que se reuniu por videoconferência, Catarina Martins foi questionada sobre a entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, onde este reitera a recusa de austeridade, mas avisa que os apoios não podem ser ilimitados porque "a despesa de hoje é um imposto de amanhã".

"Essa é uma frase equívoca porque investimento hoje é receita amanhã, emprego hoje é menos subsídio de desemprego e mais receita fiscal amanhã, foi isso que aprendemos com a crise financeira", contrapôs a coordenadora do Bloco.