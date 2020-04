Covid-19

A Mesa Nacional do BE suspendeu hoje os prazos e regulamento da XII Convenção Nacional do partido, marcada para 24 e 25 de outubro, e remeteu uma decisão final para junho, devido às restrições da pandemia de covid-19.

Na conferência de imprensa que se seguiu à Mesa Nacional que se reuniu por videoconferência, Catarina Martins foi questionada se está afastada a possibilidade de se manterem as datas iniciais, ao que respondeu negativamente.

"Não decidimos desmarcar a Convenção, os prazos dos vários debates preparatórios é que se provou impossível mantê-los. Por isso, o que fizemos foi suspender prazos para, no início de junho, tendo em conta o que for a situação epidémica, já estaremos em condições de compreender se é preciso alterar a data ou apenas alterar procedimentos mantendo a data", explicou.