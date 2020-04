Covid-19

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse hoje que vai esperar até 02 de maio para que o Governo da República encontre uma solução para a economia da Madeira, que está a ser penalizada pela covid-19.

"É preciso resolver isto e eu espero que até ao dia 02 de maio esta situação esteja resolvida porque, se não estiver, nós vamos ter que tomar uma posição", disse Miguel Albuquerque no final do Conselho do Governo.

Segundo o Governo Regional, a paralisação da economia do arquipélago devido à pandemia da covid-19 implica uma perda, relativamente ao PIB, de 430 milhões de euros por mês, estimando que até ao final do ano a região venha a perder mil milhões de euros.