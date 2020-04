Covid-19

A coordenadora do BE afirmou hoje que o 25 de Abril e o 1.º de Maio vão ser comemorados seguindo "as indicações das autoridades de saúde", e defendeu que os partidos não podem "emigrar para parte incerta" durante a pandemia.

Em conferência de imprensa através de plataforma digital para apresentar as conclusões da Mesa Nacional do BE, que se reuniu por videoconferência, Catarina Martins foi questionada por diversas vezes sobre a forma como se vai assinalar em período de estado de emergência, devido à covid-19, quer o 25 de Abril quer o 1.º de Maio e considerou "haver alguns equívocos".

Em relação ao 25 de Abril, a líder do BE defendeu que o que está previsto é "uma sessão muito reduzida no parlamento", ainda com menos pessoas do que as que têm estado nos plenários com votações e ressalvando que a cerimónia "só pode realizar-se nas condições em que as autoridades de saúde entenderem".