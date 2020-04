Actualidade

A polícia angolana anunciou a detenção de três vendedores, alegadamente envolvidos num tumulto protagonizado por mais de 500 pessoas, em Caluquembe (Huíla), que vandalizaram vários edifícios em protesto contra o encerramento de um mercado local.

Segundo um comunicado da polícia, os três vendedores do denominado "mercado da Alemanha", que foram detidos na sexta-feira, terão participado nos ataques que danificaram a Administração Municipal de Caluquembe, a sede local do partido MPLA e instalações da polícia e dos bombeiros.

Os atos de vandalismo foram praticados por mais de 500 vendedores armados com paus, pedras e catanas, que contestavam a decisão de encerramento do mercado, devido à falta de condições de higiene e segurança no âmbito das medidas de prevenção do contágio pela covid-19.