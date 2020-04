25 Abril

A líder parlamentar do PS defendeu hoje a importância reforçada de assinalar o 25 de Abril no parlamento em período de emergência, considerando que as críticas feitas têm uma motivação "ideológica" e não de defesa da saúde pública.

Em declarações à Agência Lusa, Ana Catarina Mendes salientou que a decisão de realizar a sessão solene no parlamento, "em moldes muito diferentes" do habitual, foi apoiada maioritariamente pelos partidos "da direita à esquerda", e reforçou os argumentos do PS a favor da comemoração em tempos de pandemia de covid-19.

"A democracia não está suspensa e, não estando suspensa, ganha particular significado neste momento de estado de emergência, em que é preciso que homenageamos todos aqueles que construíram a nossa democracia e que por ela têm lutado", defendeu.