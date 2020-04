Covid-19

O Governo da Madeira determinou hoje o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 de domingo, para combater a propagação da covid-19, anunciou o líder do executivo regional.

Numa declaração sem direito a perguntas a partir da sede do Governo Regional, no Funchal, Miguel Albuquerque adiantou que a cerca sanitária naquela freguesia, no concelho com o mesmo nome, vai estender-se por um período de 15 dias.

A hipótese já tinha sido admitida hoje ao início da tarde pelo executivo, depois de se registarem 10 novos casos positivos no concelho, enquanto outras 40 pessoas aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais.