Covid-19

O Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, anunciou hoje que a Praia, capital cabo-verdiana, está a enfrentar a primeira situação de transmissão comunitária de covid-19, com três casos da doença confirmados desde sexta-feira.

"Face aos dois casos positivos que verificamos hoje, mais o outro de ontem [sexta-feira], não temos dúvidas de que estamos com uma transmissão comunitária de covid-19 no concelho da Praia", disse Artur Correia, durante a conferência de imprensa diária de balanço da progressão da pandemia no arquipélago.

Anteriormente, as autoridades de saúde cabo-verdianas chegaram a admitir a possibilidade de um caso de transmissão comunitária na ilha de São Vicente, mas que não se verificou até ao momento, mantendo-se um caso confirmado de covid-19 há mais de duas semanas.