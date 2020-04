Covid-19

Daiane dos Santos dona de uma salão de cabeleireiro numa das maiores favelas de São Paulo, fechado há um mês por causa da pandemia, é um dos 38 milhões de trabalhadores informais no Brasil à espera do prometido subsídio do governo.

"Nós os quatro estamos em quarentena e começamos a ter algumas limitações financeiras", afirmou à agência de notícias espanhola EFE, referindo-se aos dois filhos e marido, desempregado, com quem vive em Paraisópolis, bairro do sul de São Paulo que abriga cerca de 100 mil pessoas.

Na casa, não há rendimentos há quase um mês. "O meu marido foi despedido do seu emprego algumas semanas antes do início desta crise", explicou, citada pela Efe.