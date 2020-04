Covid-19

Uma enfermeira foi detida na Guiné Equatorial e acusada de "violação de segredo" por ter dito que faltava oxigénio no hospital onde são tratados os doentes com covid-19, segundo fontes citadas pela Agência France Presse.

De acordo com a ordem do tribunal, o ministério público pediu a prisão preventiva de Nuria Obono Ndong Andem pela "autoria do delito de violação de segredo".

Em causa está uma mensagem de áudio enviada através do serviço de mensagens WhatsApp a uma amiga, na qual a enfermeira apontava falhas existentes no hospital.