Covid-19

O Japão registou 568 novos casos da covid-19 no sábado, elevando para 10.361 o número total de infetados no país, desde o início da epidemia, anunciou hoje o Ministério da Saúde nipónico.

Com os 712 casos da doença detetados no cruzeiro Diamond Princess, que no início do ano esteve sob quarentena, no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, o país contabilizou até agora 11.073 doentes, desde o início da epidemia no país em meados de janeiro.

De acordo com os dados divulgados no site da Universidade norte-americana Johns Hopkins, o Japão registou 222 mortos.