Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje mais um novo caso da covid-19, o que eleva para 19 o número total de infetados no país desde o início do surto, um dos quais já recuperado.

Odete Viegas, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse no briefing diário na Sala de Situação que o novo caso é de um cidadão que estava em quarentena no Hotel Lecidere, em Díli e viajou de Jacarta a 30 de março até à metade indonésia da ilha de Timor.

Entrou em Timor-Leste a 31 de março e viajou para quarentena num autocarro alugado pelo Ministério da Saúde.