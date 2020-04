Covid-19

O senhor João aparece no quintal mal ouve o carro buzinar, no Pico da Lombada, em São Martinho, no Funchal. Aproxima-se para receber a refeição que lhe vão entregar, uma rotina nova, que começou com o estado de emergência.

"Este senhor até tem família, tem uma irmã, mas ela tem uma pensão pequena, não consegue ajudar. Este senhor costumava ir todos os dias ao Funchal buscar refeições, mas, com esta situação da pandemia, a irmã ficou com medo que ele ficasse contaminado e pediu-nos ajuda", explicou à agência Lusa Lisandra Spínola, assistente social da Junta de São Martinho.

O senhor João, reformado e doente, faz parte de um grupo de 43 pessoas a quem a junta fornece uma refeição quente de segunda a sexta-feira, à hora do almoço, desde que entrou em vigor o confinamento imposto pelo estado de emergência devido à covid-19.