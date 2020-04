Covid-19

O Governo italiano está a preparar um programa nacional para reativar "boa parte" da atividade produtiva e industrial a partir de 03 de maio, quando termina o período de isolamento social imposto para tentar conter a pandemia da covid-19.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, esteve reunido no sábado à noite com o comité técnico-científico e com especialistas económicos e sociais para analisar como devem enfrentar a "Fase 2", que prevê a reabertura gradual do país.

Neste momento, o executivo está a trabalhar num "programa nacional que permita uma retoma de boa parte das atividades produtivas em condições de segurança máxima", afirmou fonte do Governo em declarações à agência de notícias EFE.