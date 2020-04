25 Abril

O histórico socialista Manuel Alegre considerou hoje "natural e legítimo" que o parlamento assinale o 25 de Abril, e considera que as críticas vêm de "quem não gosta" da data e não a quer celebrar.

"As pessoas têm o direito de não gostar do 25 de Abril, têm o direito de não o querer celebrar, o que já não têm é o direito de pretender impedir que o parlamento faça essa celebração nos termos que decidiu", disse à Lusa o antigo deputado do PS, um dos primeiros subscritores de uma petição online que defende a homenagem prevista pela Assembleia da República, contra outra que pede o cancelamento da sessão solene.

Manuel Alegre salienta que a petição não é apenas sua, mas "uma iniciativa de um conjunto de subscritores que se identificam com o 25 de Abril e que entendem que a democracia não está suspensa a e que é perfeitamente natural e legitimo que o parlamento comemore o 25 de Abril" em moldes diferentes, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.