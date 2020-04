Actualidade

O português Carlos Gomes, que começou o projeto "Lenin is still around" em 2014, lançou um livro na Alemanha que assinala os 150 anos do nascimento do líder comunista russo.

A obra foi editada pela 'Verlag 8. Mai' que, além de livros, também publica o jornal diário Junge Welt (Jovem Mundo, em tradução literal). Em 2016 Carlos Gomes lançou uma série de 12 artigos sobre monumentos de Lenine neste jornal e, agora, no âmbito do 150.º aniversário do dirigente, a 22 de abril, propôs a ideia do livro, que foi bem acolhida.

"Lenin lebt. Seine Denkmäler in Deutschland" ("Lenine vive. Os seus últimos monumentos na Alemanha") é o nome da obra, lançada em março, onde o leitor encontra "informação em primeira mão acerca de todos os monumentos a Lenine, que ainda existem no país, e fotografias a cores e em grande formato de todos eles", revelou o autor Carlos Gomes em declarações à agência Lusa.