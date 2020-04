Covid-19

As aulas do ensino secundário em Macau começam nos dias 04 e 11 de maio, depois de mais de dois meses suspensas devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o governo do território.

O facto de Macau não verificar novos casos da covid-19 há 11 dias foi determinante para esta decisão, explicaram as autoridades em conferência de imprensa.

"Neste momento, a situação em Macau é estável", justificaram as autoridades.