Covid-19

A Bélgica registou nas últimas 24 horas mais 230 mortes por covid-19, uma diminuição do número diário de vítimas pelo segundo dia consecutivo, para um total de 5.683 óbitos desde o início da pandemia no país.

Destas 230 mortes, 76 ocorreram em hospitais (2.655 no total) e 154 em lares ou casas de repouso (2.926), tendo estes passado a ser incluídos na contabilização em 10 de abril.

Na sexta-feira tinham sido registadas 313 mortes, número de recuou no sábado para as 290 e hoje para as 230.