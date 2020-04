Covid-19

A Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima lamentou hoje que o primeiro-ministro desconheça a falta de meios humanos naquela força, afirmando que sobram pouco mais de 300 polícias para garantir a segurança das praias no país.

"Sobram pouco mais de 300 polícias para garantir a segurança de mais de 800 quilómetros de praias de Portugal", refere a ASPPM, em comunicado.

"Com uma média de idade de 44,5 anos e com a enorme escassez de recursos humanos, (que há mais de duas décadas a ASPPM vem a alertar a tutela para a necessidade do aumento do seu quadro de pessoal), foi com enorme apreensão que os profissionais da Polícia Marítima constataram que o Primeiro Ministro António Costa, desconhece a amplitude e a realidade do problema", indica a associação.