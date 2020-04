Covid-19

A operação de desinfeção ao hostel da rua Morais Soares, em Lisboa, que foi esta manhã evacuado devido a um caso positivo da covid-19, iniciou-se pouco depois do meio-dia, avançou à Lusa fonte da Proteção Civil municipal.

Sem precisar o número de operacionais do Regimento Sapadores Bombeiros que entraram no local para a desinfeção do hostel, a mesma fonte adiantou que a operação de limpeza já teve início.

Aos jornalistas presentes no local, o vereador da Proteção Civil Municipal de Lisboa, Carlos Castro, avançou minutos antes do início da desinfeção tratar-se de uma intervenção que irá durar cerca de "três quatro horas", acrescentando que os bombeiros têm de estar equipados para entrar no local.