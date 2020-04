Actualidade

O Ministério do Interior de Moçambique decidiu expulsar Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como 'Fuminho', um dos traficantes de droga mais procurados pela justiça brasileira, anunciou hoje o Governo moçambicano.

"Aquando da entrada no território moçambicano, o cidadão Luiz Gomes de Jesus, também conhecido por Gilberto Aparecido dos Santos, não observou os procedimentos e a entrada irregular no país é fundamento para expulsão administrativa", lê-se num documento do Ministério do Interior distribuído hoje à imprensa.

Fonte citada pelo diário eletrónico Carta de Moçambique indica que "Fuminho" partiu do Aeroporto de Maputo para o Brasil na madrugada de hoje, num avião da Força Aérea Brasileira, sob controlo da Polícia Federal.