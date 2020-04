Actualidade

Mais de 260 milhões de cristãos ortodoxos celebram hoje a Páscoa em condições excecionais, devido ao pedido feito pelas autoridades para que as pessoas permaneçam em casa para limitar a propagação da covid-19.

Para assinalar a data, os crentes ortodoxos, que celebram a ressurreição de Cristo uma semana depois dos católicos e dos protestantes, que têm outro calendário, tinham programado festividades para diversos locais que ficaram quase desertos, à semelhança do que aconteceu em 12 de abril, quando as celebrações da Páscoa católica resultaram em locais de culto vazios, como aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Na Rússia, o líder do Patriarcado de Moscovo, Kirill, que reivindica 150 milhões de fiéis no mundo, realizou uma missa à porta fechada na principal catedral da capital, após ter recomendado que as cerimónias fossem acompanhadas pela televisão a partir de casa.