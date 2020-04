Actualidade

A Guarda Revolucionária, corpo paramilitar do Irão, reconheceu hoje ter tido, na semana passada, "um recontro tenso" com navios de guerra americanos no Golfo Pérsico, a quem responsabilizou pelo incidente, sem apresentar provas.

Na quarta-feira, a Marinha dos Estados Unidos divulgou vídeos onde é possível ver pequenas embarcações iranianas a aproximarem-se dos navios de guerra norte-americanos, que faziam operações com helicópteros Apache junto ao Kuwait.

Na versão da Guarda Revolucionária, as suas embarcações estavam em exercícios de rotina no Golfo quando foram surpreendidas por "manobras provocatórias e pouco profissionais" dos barcos norte-americanos, que, ainda de acordo com fontes iranianas, acabariam por abandonar o local.