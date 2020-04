Actualidade

O corpo do pescador lúdico que desapareceu na sexta-feira à noite ao cair de uma arriba da estrada do Guincho, na zona do Cabo Raso, foi hoje encontrado ao início da tarde, disse à Lusa fonte da capitania.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto de Cascais, Rui Teixeira, explicou que o corpo do homem, de 36 anos, foi hoje encontrado cerca das 13:45 por uma equipa de mergulhadores forenses da Marinha.

O homem encontrava-se desaparecido desde sexta-feira, quando estava à pesca numa das arribas da estrada do Guincho e, "por algum motivo, caiu à água e terá batido com a cabeça", explicou Rui Teixeira.