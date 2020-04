Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursou hoje para centenas de apoiantes que se aglomeraram em Brasília para pedir uma intervenção militar e o fim do isolamento social face à pandemia do novo coronavírus.

"Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás, nós temos um novo Brasil pela frente. (...) Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder", disse o chefe de Estado à multidão, que levantava faixas em defesa de uma intervenção militar, sem o uso de máscaras ou qualquer proteção contra o coronavírus.

Em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, Bolsonaro subiu para uma carrinha, no dia em que é celebrado o "Dia do Exército", onde falou para centenas de apoiantes que contrariaram as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), e do próprio Ministério da Saúde brasileiro, de evitar aglomerações e consequente disseminação do vírus.